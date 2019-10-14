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HaberlerDünyaEkvador'da hükümet ve protestocular anlaştı!
14.10.2019 - 07:12 | | AA

Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı!

Ekvador'da hükümetin, tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına neden akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmasıyla gösteriler bitirildi.

Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı!

Ekvador'da hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocular anlaştı.

Hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.

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