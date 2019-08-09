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09.08.2019 - 09:31

El yazmaları görücüye çıktı

İsrail Ulusal Kütüphanesi, ünlü yazar Franz Kafka’nın arkadaşına yakması için verdiği ancak bugüne dek kalan el yazmalarını görücüye çıkardı.

El yazmaları görücüye çıktı

El yazmaları İsrail ile Hoffe ailesi arasında uzun süren bir hukuk mücadelesinin ardından kütüphaneye verilmişti. Kafka 1924’teki ölümünden önce arkadaşı Max Brod’a el yazmalarını emanet etmiş ve kendisi öldükten sonra yok etmesini istemişti.

Elden ele dolaştı

Bu isteğini yerine getirmeyen arkadaşı, 1939’da Çekoslavakya’nın Nazilerce işgal edilmesinin ardından Tel Aviv’e kaçmıştı. 1968’te ölen Brod ise sekreteri Esther Hoffe’ye bırakmıştı. Hoffe’tan İsrail’deki ya da yurt dışındaki bir başka kuruluşa vermesini istemişti. Hoffe ise Brod’un vasiyetini yerine getirmek yerine yazmaları saklamış ve 2007’deki ölümünün ardından bu belgeler, mirasçısı olan iki kızı arasında paylaştırılmıştı.

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