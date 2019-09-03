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03.09.2019 - 07:10| milliyet.com.tr

Emlak ilanında cinsel ilişki şoku!

ABD'de 399 bin dolarlık ev ilanına bakanlar, fotoğraflar arasında emlakçının yatak odasında çekilen utanç verici bir kareyi gördü.

Emlak ilanında cinsel ilişki şoku!

ABD bir emlak ilanına bakmak için fotoğraflara bakanlar şoka uğradı.

Tennessee'ye bağlı Nashville'deki dört yatak odalı bir evi gösteren onlarca fotoğraf arasında, banyoda cinsel ilişkiye giren bir kadın ve bir erkek de vardı.

Emlakçı Miguel Calvo, 399 bin dolar değer biçtiği eve yatak odasında çekilmiş özel kareyi de yanlışlıkla eklemişti.

Büyük rezaletin ortaya çıkmasıyla Calvo fotoğraftakinin kendisi olduğunu kabul etti.

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