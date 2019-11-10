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10.11.2019 - 12:01 | | AA

En az 1,5 milyon kişi tahliye edildi!

Bangladeş'in güney ve güneybatı sahillerini vuran Bulbul Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti.

En az 1,5 milyon kişi tahliye edildi!

Dhaka Tribune'deki habere göre, Khulna ve Patuakhali bölgelerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, en az 1,5 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Beraberindeki rüzgarların hızı saatte 120 kilometreye kadar varan Bulbul Kasırgası'nın ülkenin kuzeydoğu tarafına ilerlediği kaydedildi.

Hindistan'ın Batı Bengal ve Odisha eyaletlerini de vuran yoğun yağış sebebiyle meydana gelen afet ve kazalarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

En az 1,5 milyon kişi tahliye edildi

Hem dans etti hem makas attıD-100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
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