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18.09.2019 - 12:15 | | AA

Endonezya açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesinde, herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.

Endonezya açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında deprem oldu.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 150 kilometre kuzeybatı açıklarında olan 5.6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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