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12.09.2019 - 12:32| AA

Endonezya'da eski devlet başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden eski Endonezya'nın Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi törenle defnedildi.

Endonezya'da eski devlet başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ülkenin üçüncü Devlet Başkanı Yusuf Habibi için düzenlenen törene aile yakınları, Devlet Başkanı Joko Widodo, Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kurumlardan yetkililer katıldı.

Töreninin ardından Habibi'nin cenazesi, Kalibata Kahramanlar Mezarlığı'nda, 2010 yılında vefat eden eşi Hasri Ainun’un yanına defnedildi.

Babasının ölümüne ilişkin açıklama yapan İlham Habibi, Baharuddin Yusuf Habibi’nin hayatının son anına kadar öğrenmeye açık ve mücadeleci yapısıyla gelecek nesiller için rol model olduğunu belirtti.

Habibi’nin ölümü dolayısıyla 3 günlük yas ilan edilen ülkede, yas süresince devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde,1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibi'nin dün yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
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