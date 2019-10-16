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16.10.2019 - 08:41 | | AA

Endonezya'da terör operasyonları: 26 gözaltı

Endonezya’da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya'da terör operasyonları: 26 gözaltı

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, geçen hafta Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto’nun bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bazı bölgelerde yapılan operasyonlarda 26 terör şüphelisini gözaltına aldıklarını belirtti.

Prasetyo, polisin yaptığı incelemede Bandung ve Cirebon bölgelerinde cami ve polis merkezlerine saldırı hazırlığı yapıldığının belirlendiğini ifade etti.

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, 10 Ekim'de Banten eyaletinde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yakalanan saldırganların, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütü üyesi olduğu açıklanmıştı.

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