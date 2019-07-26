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26.07.2019 - 16:53| AA

Endonezya'da yanardağ patladı

Tangkuban Perahu Yanardağı'nda beş dakika süren patlmanın ardından küller 200 metre yükseğe ulaştı.

Endonezya'da yanardağ patladı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan Tangkuban Perahu Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, Bandung'un kuzeyindeki yanardağda bugün yerel saatle 15.48'de patlama oldu.

Yaklaşık 5,5 dakika süren patlamanın ardından 200 metrelik yüksekliğe küllerin yayıldığı belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, patlamanın yakınlarındaki turistik bölgelerin geçici süreliğine tahliye edildiği ve yanardağın hareketlilik durumunun incelendiği bildirildi.

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