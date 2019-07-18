Erbil’de hain saldırı

Irak’ın Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsoloslu-ğu’nda çalışan bir kişi şehit oldu. Üç kişi oldukları belirtilen saldırganlar, yan masadaki Irak uyruklu iki kişiyi de öldürdü. Kaçan saldırganların yakalanması için kentin girişi ve çıkışları tutuldu.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre yurtdışı görevi sırasında öldürülen son Türk diplomatı, 1994’te ya-şamını yitiren Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu olmuştu.

Irak’ın Erbil kentinde Dream City bölgesindeki “HuQQabaz” adlı restoranda dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Üç kişinin gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda, Türki-ye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir kişi şehit oldu. Saldırganlar yan masadaki iki Irak vatan-daşını da vurdu. Yaralanan Neriman Osman Muhammed Cundiyani olay yerinde, Beşdar Ramazan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Gelip beklediler

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için Erbil polisi alarma geçti. Polislerin, kentin giriş ve çıkışlarını tutarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, soruşturma başlatıldığını söyledi. Erbil Asayiş Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bütün diplomatları temin ederiz ki Kürdistan bölgesinde güvenlik ve asayişin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” denildi.

Görgü tanıkları, saldırganların konsolosluk çalışanından önce restorana geldiğini ve bir süre bekledik-lerini söyledi. Saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi ise sivil giyimli saldırganların doğrudan konso-losluk çalışanını hedef alarak ateş açtığını belirtti. Saldırının yapıldığı Empire Business Towers’taki restoran, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’na araçla sadece 8 dakikalık mesafede bulunuyor. Saldı-rı, Irak’ın en güvenli bölgesi olarak adlandırılan bir yerde gerçekleşti.

Bu arada, saldırıda hayatını kaybeden Neriman Osman Muhammed Cundiyani’nin KYB Politbüro Üyesi Azad Cündiyani’nin kuzeni olduğu belirtildi.

‘Saldırganlar 3 kişi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, yaptığı açıklamada gerekirse Erbil’e heyet gönderileceğini bil-dirdi. Çavuşoğlu “Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir arkadaşımız, lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre üç kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hem Bağdat’la hem Erbil’le temas halindeyiz” dedi.

Temaslara devam ettiklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Mesrur ve Neçirvan Barzanilerle görüştük, görüşüyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim kardeşim, şu anda Was-hington’da. Onunla da görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var, bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘İlişkileri etkilemez’

Bakan Çavuşoğlu, saldırının terör örgütü PKK ya da başka bir örgütçe yapılma ihtimaline ilişkin soruya da, “Böyle bir saldırı olunca tabii ilk akla gelen bu oluyor, ‘Terör saldırısı mı?’ diye... Ama hemen yan masada 2 tane de Iraklı’nın saldırıya uğraması, onlara da yönelik bir saldırı olduğu için tam detaylı net bilgi vermek için bunların ortaya çıkması gerekiyor” karşılığını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz” denildi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, detaylar ve ardındaki nedenle-rin ortaya çıkarılması için güvenlik birimlerinin çalışmalarının izlendiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu menfur saldırı, Bağdat ile Ankara arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin gücünü etki-lemeyecek, ortak çıkarların gerçekleştirilmesi için dost iki ülke arasındaki yakınlaşma çabalarını zayıf-latamayacak” denildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de, yayımladığı açıklamada, saldırıyı kınarken, ilgili kurumların, faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için detaylı soruşturma başlattığı aktarıldı. Açıkla-mada, IKBY’nin güvenlik ve istikrarının bozulmasına da asla izin verilmeyeceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırı kınandı ve bu tip şiddete asla tolerans gös-terilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilenirken, ABD’nin, Türkiye ile Irak hükümetlerine ve halkına desteği dile getirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyı kınayan ve taziyelerini bildiren açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil’de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, “Erbil’de konsolosluk çalı-şanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nez-dinde girişimlerimiz sürmektedir” açıklamasını yaptı.

‘Saldırıya gereken cevap verilecektir’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erbil Başkonsolosluğu’nda çalışan Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Erbil’de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçek-leştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var... Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata ge-çirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış bir saldırıdır. Biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz, bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz.