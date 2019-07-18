18.07.2019 - 12:03
Erbil'deki saldırıda bir yaralı daha yaşamını yitirdi
Bir Türk diplomatın şehit olduğu saldırıda yaralanan Iraklı Beşdar Ramazan, hastanede hayata gözlerini yumdu. IKBY meclisi, saldırının soruşturulması için komisyon kurdu.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıda başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan, hastaneye kaldırılmıştı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Adli Tıp Kurumu, Ramazan'ın cenazesini ailesine teslim etti.
IKBY Meclisi ise, saldırıya ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi. Yerel medya, kurulan komisyonun detaylı soruşturma yapacağını, ayrıca saldırının faillerinin yakalanmasını takip edeceğini bildiriyor.
Soruşturma sonucu elde edilecek bilgiler en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacak.