ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, gazetecilerin Cumhurbaşbanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapması planlanan 13 Kasım’daki ziyaretle ilgili soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Erdoğan’ın kendi davetlisi olarak Washington’a geleceğini paylaşmıştı. ABD Kongresi’nde onaylanan Türkiye aleyhine tasarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım’da Beyaz Saray’da gerçekleşmesi beklenen Trump görüşmesinin kesinleşmediğini söylemişti.

Petrol güvencede

Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, “(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da “düzmece” olarak nitelendiren Trump, “Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Beto yarıştan çekildi

ABD’de Demokrat başkan aday adaylarından Beto O’Rourke, 2020’deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. Teksas’tan eski Kongre üyesi olan O’Rourke, Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini Twitter hesabından duyurdu. O’Rourke, “Bizim kampanyamız her zaman net bir şekilde görmek, dürüst konuşmak ve kararlı davranmak oldu ve bu yüzden ülkeye hizmetime aday olarak devam etmeyeceğim” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Eyvah! Beto yarıştan çekildi oysa ki başkan olmak için doğduğunu söylemişti. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca konuyla ilgili yaptığı konuşmada Beto O’Rourke’un “bir köpek gibi kaçtığını” ifade etti. Trump’ın bu açıklaması tepki çekti. Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren’ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. ABD’de başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020’de yapılacak.