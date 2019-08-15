15.08.2019 - 08:44| DIŞ HABERLER SERVİSİ
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İzlanda’nın Okjokull buzulundan paylaştığı görüntülerle buzulda 30 yılda yaşanan muazzam erimeyi gözler önüne serdi.
Paylaşılan uydu görüntülerine göre, yükselen sıcaklıklar nedeniyle buzulun neredeyse yok olduğu görüldü. Bir zamanlar tam 16 km’lik alanı kaplayan buzulun yerine yokoluşunun anısına bir plaket yerleştirileceği belirtiliyor. NASA, küresel ısınma nedeniyle gelecek 200 yılda bütün buzulların sonunun aynı olacağını öngörüyor.