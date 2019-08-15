Paylaşılan uydu görüntülerine göre, yükselen sıcaklıklar nedeniyle buzulun neredeyse yok olduğu görüldü. Bir zamanlar tam 16 km’lik alanı kaplayan buzulun yerine yokoluşunun anısına bir plaket yerleştirileceği belirtiliyor. NASA, küresel ısınma nedeniyle gelecek 200 yılda bütün buzulların sonunun aynı olacağını öngörüyor.