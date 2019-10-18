MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaErkekler iş yerinde Rakibinin gözünün yaşına bakmıyor
18.10.2019 - 07:50 |

Erkekler iş yerinde Rakibinin gözünün yaşına bakmıyor

Erkekler iş yerinde Rakibinin gözünün yaşına bakmıyor

Yeni bir araştırmaya göre, sanılanın aksine iş yerinde erkekler kadınlara göre daha rekabetçi. Erkeklerin ayrıca performansını düşürmek için rakibini sabote etme ihtimalleri daha yüksek.

Tehdit olarak görüyor

Kadınların iş yerinde daha rekabetçi olduğu sanılır ancak Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği son araştırma bunun tersini gösteriyor. Araştırmaya göre, erkeklerin iş yerindeki rakiplerini sabote etme ihtimali kadınlara göre daha yüksek. Araştırmada bunun nedeni olarak, erkeklerin kendilerine yönelik tehdit faktörünü olduğundan daha yüksek görmeleri gösteriliyor.

Para bile kullandılar

Yapılan deneyde, katılımcılara bir test sunuldu. Testin sonunda, katılımcılara rakiplerinin puanlarını düşürmek için belli oranda para verildi. Erkek katılımcıların, kadın katılımcılara göre bu parayı rakiplerini sabote etmek için daha fazla kullandıkları görüldü. Araştırma sonucunda, kadınların kendilerine yönelik tehdit oranını daha gerçekçi biçimde algıladıkları ortaya çıktı. Bonn Üniversitesi’nden Dr. Simon Dato, “Etik olmayan davranıştaki cinsiyet farkını açıkça göstermek istedik” dedi.-DIŞ HABERLER

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İşçileri taşıyan midibüs devrildi! Yaralılar var...

Son dakika: İşçileri taşıyan midibüs devrildi! Yaralılar var...

Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy yaşı...

Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy yaşı...

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...

Boyu 3 metre! Karaya vurdu...

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

18 Ekim son depremler Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Sıradaki Haber