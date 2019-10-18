Erkekler iş yerinde Rakibinin gözünün yaşına bakmıyor

Yeni bir araştırmaya göre, sanılanın aksine iş yerinde erkekler kadınlara göre daha rekabetçi. Erkeklerin ayrıca performansını düşürmek için rakibini sabote etme ihtimalleri daha yüksek.

Tehdit olarak görüyor

Kadınların iş yerinde daha rekabetçi olduğu sanılır ancak Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği son araştırma bunun tersini gösteriyor. Araştırmaya göre, erkeklerin iş yerindeki rakiplerini sabote etme ihtimali kadınlara göre daha yüksek. Araştırmada bunun nedeni olarak, erkeklerin kendilerine yönelik tehdit faktörünü olduğundan daha yüksek görmeleri gösteriliyor.

Para bile kullandılar

Yapılan deneyde, katılımcılara bir test sunuldu. Testin sonunda, katılımcılara rakiplerinin puanlarını düşürmek için belli oranda para verildi. Erkek katılımcıların, kadın katılımcılara göre bu parayı rakiplerini sabote etmek için daha fazla kullandıkları görüldü. Araştırma sonucunda, kadınların kendilerine yönelik tehdit oranını daha gerçekçi biçimde algıladıkları ortaya çıktı. Bonn Üniversitesi’nden Dr. Simon Dato, “Etik olmayan davranıştaki cinsiyet farkını açıkça göstermek istedik” dedi.-DIŞ HABERLER