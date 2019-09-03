Erken seçim yolu gözüktü

İngiltere’de ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci (Brexit) konusunda yaşanan son gelişmeler, bir erken seçime gidilme ihtimalini gitgide artırıyor. Başbakan Boris Johnson’ın “anlaşma olsun veya olmasın” 31 Ekim’de Brexit’in gerçekleşeceği yönündeki açıklamaları, anlaşmasız ayrılığa karşı olan milletvekillerini önlem almaya zorluyor. Bu bağlamda hem muhalefet hem de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri, parlamento yeniden açıldığında, anlaşmasız ayrılığı önlemek adına bir yasa tasarısı hazırlığında.

Bu durum Muafazakar Parti içinde ciddi tartışamalara neden oluyor. Muhalefetin gündeme getirmeyi planladığı yasa tasarısına destek olan Muhafazakar Parti milletvekillerine parti içinden “ihraç” uyarısı geldi. Partiden üst düzey bir yetkili, anlaşmasız Brexit’i durdurmaya çalışan Muhafazakâr Parti milletvekillerinin “partiden uzaklaştırılacaklarını” söyledi. Yetkilinin bu uyarısı, milletvekillerinin gelecek genel seçimlerde Muhafazakâr Parti’den milletvekili adayı olamayacakları anlamına geliyor. Guardian’ın haberine göre, böyle bir durumda iktidar partisi konumundaki Muhafazakarlar meclisteki çoğunluğunu kaybedecek. Böyle büyük bir hamlenin yüksek ihtimalle erken genel seçimle sonuçlanacağı öngörülüyor.

Seçim çağrısı

Nitekim dün ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, anlaşmasız Brexit’in önüne geçmek için erken seçim çağrısında bulundu. Corbyn ülkenin kuzeyindeki Salford şehrinde yaptığı konuşmada “Hepimizi bir araya gelip anlaşmasız ayrılığı durdurmalıyız, bu hafta son şansımız olabilir” diyerek ardından da bir genel seçime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkenin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne geçmek için yapacaklarının yol haritasını açıklayan Corbyn, İşçi Partisi’nin bu yasayı çıkarmak için diğer partilerle görüşmelerine devam ettiğini ve hükümeti güvensizlik oyuyla düşürmenin de masada olduğunu aktardı. Corbyn, herhangi bir anlaşma olmaması halinde AB’de kalma yönünde oy kullanacaklarını da ifade etti. İşçi Partisi lideri, genel seçimden sonra AB’den ayrılık konusunda bir referandum çağrısı yapacaklarını ve referandumda halka “AB’de kalmak” veya “Parlamento’nun onaylayacağı bir ayrılık” şeklinde iki seçenek sunulması gerektiğini öne sürdü.

Kritik hafta

Başbakan Boris Johnson’ın Kraliçe’nin konuşmasını 14 Ekim olarak belirlemesinin ardından Parlamento, 12 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında askıya alındı. 31 Ekim’e kadar iki aylık sürenin beş haftasında Parlamento’nun kapalı olması, içide bulunduğumuz haftayı oldukça önemli kılıyor. Bu hafta anlaşmasız Brexit’in engellenmesi adına bir oylama yapılması beklenirken, bu oylamanın Boris Johnson için bir nevi güven oylamasına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta yapılacak oylamada aylaşmasız Brexit’e karşı çıkanların galip gelmesi durumunda, Başbakan Johnson’ın da bir erken seçime gitme ihtimalini kurmaylarıyla tartıştığı belirtiliyor. Johnson, muhalefetin yasayı çıkarmayı başarması durumunda erken seçime giderek Parlamento’nun bu çabasının önüne geçmeyi düşünüyor.

Konuta ‘evlatlık’ geldi





Başbakan Boris Johnson ve kız arkadaşı Carrie Symonds, İngiltere’de faaliyet gösteren bir hayvan kurtarma derneğinden “evlat edindi.” 15 aylık olan ve daha önceki adının “Dilyn” olduğu belirtilen Jack Russel cinsi köpek, dernek yetkilileri tarafından başbakanlık konutuna getirildi. Çiftin köpeğe ne isim verdiği ise daha sonra açıklanacak.