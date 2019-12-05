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05.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Escobar’ın son ürünü cep telefonu

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, ağabeyinin adıyla yeni bir cep telefonunu piyasaya sürdü.

Escobar’ın son ürünü cep telefonu

“Pablo Escobar Fold 1” isimli telefonun katlanır ekranı var ve 349 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Roberto Escobar, bu ürünle Apple’ı hedef aldığını öne sürerken, ABD’li teknoloji devini insanları dolandırmakla suçladı. Escobar, bu sebeple gelecek yıl Apple’a 30 milyar dolarlık bir dava açacağını da belirtti. Hong Kong’da üretilen ve Android işletim sistemi kullanan telefonun 100 bin adetle sınırlı olacağı açıklandı. 


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