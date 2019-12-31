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31.12.2019 - 00:41 | | AA

Esedi'den 'Başbakanlık için göreve hazırım' açıklaması

Eski Irak Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi, Başbakanlık görevine hazır olduğunu açıkladı.

Esedi'den 'Başbakanlık için göreve hazırım' açıklaması

 

Esedi, aşiret liderleriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, başbakanlık adaylığı iddialarına değinerek, "Ben halkın evladıyım. Halkın talepleri dışına çıkamam. Başbakanlık makamı için tüm rengi, ırkı ve mezhebiyle halkımız beni aday gösterirse bu bana güç katar." dedi.

General Esedi, konuşmasının devamında, "Halka hizmet etmek için göreve hazırım." ifadesini kullandı.

İran'a yakın Bina Koalisyonu'nun Esedi'yi Başbakanlık için aday göstereceği iddia edilmişti.

Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadele döneminde aktif rol üstlenen Esedi, geçen yıl kasım ayında emekliye ayrılmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
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