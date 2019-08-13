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13.08.2019 - 09:58

Eşit ücret çağrısı

ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD kadın futbol takımının eşit ücret çağrısına destek verdi.

Eşit ücret çağrısı

Swift paylaştığı mesajında, “Lütfen ona ve takım arkadaşlarına destek verin. Bu mesele daha çözülmedi” dedi. ABD Futbol Federasyonu, kadın futbolculara erkeklerden daha fazla ücret ödendiğini iddia etmişti.

Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.
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