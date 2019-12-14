Eski eşten Prens’e destek

Küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Andrew’yu eski eşi savundu. Sarah Ferguson, Epstein ile ilgili suçlamaların kendilerini derinden etkilediğini ve iki çocuğu için çok zor olduğunu ifade etti. Ferguson, iddiaların “saçmalık” olduğunu öne sürerken, Andrew’un “tanıdığı en iyi adam olduğunu” ifade etti. 10 yıl evli kalan çift 1996’da boşanmıştı. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, Andrew ile Sarah Ferguson’un çocukları.