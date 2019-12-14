14.12.2019 - 07:50 |
Eski eşten Prens’e destek
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, adı “cinsel istismar” iddialarıyla gündeme gelen ikinci oğlu Prens Andrew zor günler geçiriyor.
Küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Andrew’yu eski eşi savundu. Sarah Ferguson, Epstein ile ilgili suçlamaların kendilerini derinden etkilediğini ve iki çocuğu için çok zor olduğunu ifade etti. Ferguson, iddiaların “saçmalık” olduğunu öne sürerken, Andrew’un “tanıdığı en iyi adam olduğunu” ifade etti. 10 yıl evli kalan çift 1996’da boşanmıştı. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, Andrew ile Sarah Ferguson’un çocukları.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.