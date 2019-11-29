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29.11.2019 - 14:58 | | İHA

Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü

Eski Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasone, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü

Eski Japon Başbakanı Yasuhiro Nakasone, 101 yaşında yaşamını yitirdi. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile iyi ilişkiler kuran Nakasone, kapsamlı reformları yürürlüğe koymak için ülkesindeki bazı bürokratlarıyla verdiği mücadele ile biliniyordu. Nakasone, 1982'den 1987'ye kadar başbakanlık görevini yürütürken Japonya’nın küresel çapta profilini güçlendirmişti.

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