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25.10.2019 - 21:34 | | DHA

Eski kız arkadaşını görmek için cezaevinin duvarına tırmandı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir genç, hapisteki eski kız arkadaşını görmek için cezaevinin duvarına tırmandı.

Eski kız arkadaşını görmek için cezaevinin duvarına tırmandı

BBC'nin haberine göre, Vechta şehrinde 18 yaşındaki bir Alman genç, kendisinden ayrılan hapisteki eski kız arkadaşını ikna etmek için cezaevinin duvarına tırmandı.

Eski kız arkadaşının kaldığı koğuşun camına kıyafetlerinin dikenli tellere takılmasını önlemek için yarı çıplak halde tırmandığı tahmin edilen genç, ikna edilememesi nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirildi.

Cezaevinin sözcüsü, ümitsiz gencin, eski sevgilisinin fikrini değiştirmek için genç kızın kaldığı cezaevinin birinci katındaki pencereye kadar tırmandığını belirtti.

Alman basınında yer alan haberlerde, gencin duvara atlamak için bir sokak lambasından faydalandığı ve yetkililerin şimdi bu elektrik direğini de dikenli tellerle sardığı bildirildi.

Mülke izinsiz girme suçlamasıyla genç hakkında kovuşturma başlatılabileceği kaydedildi.

Adı açıklanamayan gencin, duvara tırmanmak yerine neden genç kızı cezaevinde ziyaret etmeyi tercih etmediği ise bilinmiyor.

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