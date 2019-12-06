Eski sevgili sosyal medyadaki fotoları silecek

Sabah gazetesinden Mustafa Kaya'nın haberine göre; İtalya'da bir mahkeme, eski sevgililerin sosyal medyadaki fotoğraflarını sildirme hakkı olduğuna karar verdi. BBC'de yer alan habere göre, Bari kentinde yaşayan 55 yaşındaki ismi gizli tutulan bir adam, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını kaldırmasını istedi. Ancak eski sevgili bu talebi reddetti. Bunun üzerine adam, eski sevgilisine resmi olarak ihtarda bulundu. Bundan da bir sonuç alamayınca mahkemeye başvurdu.

Adamı haklı bulan mahkeme, davacının söz konusu fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasına önce onay vermiş olsa da, daha sonra bu rızayı geri çekebileceğine karar verdi. Eski sevgilisinin açık şekilde rızası olmadığını bildirmesine rağmen kadının, fotoğraflarını silmeyerek "kişisel görüntü istismarı" işlediğine hükmedildi.

1000'DEN FAZLA KARE

Geçtiğimiz ay açıklanan karara göre davalı kadın, sosyal medya sitesi Facebook'ta 36 ayrı albümde yayımladığı 1000'den fazla fotoğrafı silmeye mahkûm edildi. Mahkeme, hem davacının hem de davacının çocuklarının görüldüğü tüm fotoğrafların silinmesi gerektiğine karar verdi.

CEZA DA ÖDEYECEK

Ayrıca, kadın mahkeme masraflarının yanı sıra, mahkeme emrini yerine getirmediği her gün için 2 euro sembolik para cezası da ödeyecek. Ülke basınında geniş yer bulan karar, tüm sosyal medya kullanıcıları için de önem teşkil ettiği ve benzer kararların arkadaşlar ve aile üyeleri arasındaki benzer anlaşmazlıklar için de alınabileceği vurgulandı.

'İKİ TARAFI DA RAHATLATIR'

İtalya'da eski sevgilinin sosyal medyaki fotoğrafları silmesine karar verilmesi, Türkiye'de de yankı buldu. Vatandaşlar, böyle bir kararın her iki tarafı da rahatlatacağını söyledi.

İşte sokaktaki görüşler:

Anıl Kulu (26): Bu karar en fazla beni sevindirdi. Bir yıl önce boşanmıştım. Eski eşimle birçok fotoğrafımız vardı. Bunların silinmesini istemiştik fakat başaramamıştık. Şimdi bu karar emsal olur ve bu dertten kurtuluruz.

Aysu Yüksekdağ (22): Çok yerinde bir karar. İnsanların geçmişte birlikte çektirdiği fotoğraflarını sildirmek istemesi normal. Ayrıca o insan eğer fotoları sildirmek istiyorsa zaten beni sevmemiştir, veya ben onu sevmemişimdir. Unutmak için ilk adımı fotoğraf sildirmekle atmıştır. Başka ilişkiler yaşamak istediği için de silinmesini istemesi çok normal.

Hasan Yıldırım (28): Bu kararın ülkemizde de uygulanması tarafları oldukça rahatlatacaktır. İnsanlar istemedikleri fotoğrafların sosyal medyada yayılmasını veya kalmasını engellemiş olacaklar.

Bünyamin Çiftçi (19): Benim de daha önce sevgilim vardı. Birlikte çok fotoğraf çektirmiştik. Fakat bir sorun çıktı ve ayrıldık. Birlikte olan fotoğrafları sosyal medyada paylaştık. Ama başka arkadaşlıklar yaşarken bu fotoğrafların silinmesini istedik. Ama başaramadık. İstenmeyen fotoğrafların silinmesi iki tarafı da rahatlatacaktır.

Veysi Maskan (28): Ben evlilik hazırlığında olan bir insanım. Tabii ki geçmişte birlikteliğimden olan fotoğrafların sosyal medyada yayılmasını ve başkası tarafından kullanılmasının engellenmesi çok olumlu bir karar. Gelecekteki planlarımızı yaparken geçmişteki fotoğrafların silinmesi büyük bir sıkıntıdan kurtaracaktır.