Etnik kavga üniversiteye sıçradı

Afrika ülkesi Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Woldia Üniversitesi ve Oromiya eyaletindeki Dembi Dollo Üniversitesinde çıkan şiddet olaylarında üç öğrenci yaşamını yitirdi, öğrenciler üniversitelerden tahliye edildi.

Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Bakanı Samuel Kifle, olaylara karışan bazı kişilerin sahte öğrenci kimliğine sahip olduğunu, gerginliği artıran kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Öğrenciler de üniversitelerde düzenin tesis edilmesi için kampüslere güvenlik güçlerinin girdiğini söyledi.

Başka üniversitelerde de benzer gerginliklerin yaşandığı öğrenildi.

Komşusu Eritre’yle yaptığı barış anlaşması dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, göreve geldiği geçen yıldan bu yana artan etnik çatışma ve kavgalarla mücadele ediyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.