Herne Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam evinde yÄ±lanlar besleyen bir kiÅŸinin oturduÄŸu binanÄ±n koridorunda kobra yÄ±lanÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸimdi ise kobranÄ±n, binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olabileceÄŸi ifade edildi.



YÄ±lanÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, itfaiye ve polisin yanÄ± sÄ±ra Recklinghausen veteriner dairesinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aramaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yere bant yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Evin 500 metre Ã§evresinde dikkatli olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan aÃ§Ä±klamada, evlerin kapÄ± ve pencerelerinin kapalÄ± tutulmasÄ±, yÄ±lanÄ± gÃ¶renlerin ivedilikle polisi aramalarÄ± istendi.

Yetkililerin, insanlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, yÄ±lanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ evle beraber Ã§evresindeki 4 binada ikamet edenlerin tahliye edildiÄŸi belirtildi.

SÃ¶z konusu dairede, kobranÄ±n izler bÄ±rakmasÄ± umuduyla yere un serpildiÄŸi ve zehirli hayvanÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yere Ã§ift tarafÄ± yapÄ±ÅŸkanlÄ± bant yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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