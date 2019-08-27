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27.08.2019 - 00:10| A

Evden kaçan kobra yÄ±lanÄ± aranÄ±yor! Zehirli...

Almanya'nÄ±n Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herne kentinde itfaiye ve polis, tutulduÄŸu evden kaÃ§an zehirli kobra yÄ±lanÄ±nÄ± arÄ±yor.Â

Evden kaçan kobra yÄ±lanÄ± aranÄ±yor! Zehirli...

Herne Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam evinde yÄ±lanlar besleyen bir kiÅŸinin oturduÄŸu binanÄ±n koridorunda kobra yÄ±lanÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸimdi ise kobranÄ±n, binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olabileceÄŸi ifade edildi.

YÄ±lanÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, itfaiye ve polisin yanÄ± sÄ±ra Recklinghausen veteriner dairesinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aramaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yere bant yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Evin 500 metre Ã§evresinde dikkatli olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan aÃ§Ä±klamada, evlerin kapÄ± ve pencerelerinin kapalÄ± tutulmasÄ±, yÄ±lanÄ± gÃ¶renlerin ivedilikle polisi aramalarÄ± istendi.

Yetkililerin, insanlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, yÄ±lanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ evle beraber Ã§evresindeki 4 binada ikamet edenlerin tahliye edildiÄŸi belirtildi.

SÃ¶z konusu dairede, kobranÄ±n izler bÄ±rakmasÄ± umuduyla yere un serpildiÄŸi ve zehirli hayvanÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yere Ã§ift tarafÄ± yapÄ±ÅŸkanlÄ± bant yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Kartal'da taciz iddiasÄ± mahalleyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±Kartal'da aynÄ± evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± amcasÄ±nÄ±n cinsel tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden genç kÄ±z, sokaÄŸa çÄ±kÄ±p çevredekilerden yardÄ±m istedi. Taciz iddiasÄ± üzerine sokaÄŸa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediÄŸi ÅŸüpheliyi polis zÄ±rhlÄ± araca bindirerek kurtardÄ±. Åžüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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