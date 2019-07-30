Evinden uzaktaki Örümcek Adam’a 1 milyar dolarlık gişe

Bilindiği üzere Marvel Sinematik Evreni’nin en fazla gişe yapan filmi “Avengers: Endgame” olmuştu. Hatta “Endgame”, gelmiş geçmiş en fazla gişe hasılatı yapan film unvanına kavuşarak James Cameron imzalı “Avatar” filmini tahtından etmişti. “Avengers: Endgame” toplamda 2 milyar 791 milyon dolar kazanç elde etti. “Spider-Man: Far From Home” filminin 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmak üzere olduğu açıklandı. “Spiderman”in ilk filmi “Homecoming” ise 880 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.