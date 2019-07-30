30.07.2019 - 08:42| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Evinden uzaktaki Örümcek Adam’a 1 milyar dolarlık gişe
Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Cobbie Smulders gibi isimlerin başrolünde yer aldığı “Spider-Man: Far From Home” filmiyle ilgili önemli bir haber paylaşıldı.
Bilindiği üzere Marvel Sinematik Evreni’nin en fazla gişe yapan filmi “Avengers: Endgame” olmuştu. Hatta “Endgame”, gelmiş geçmiş en fazla gişe hasılatı yapan film unvanına kavuşarak James Cameron imzalı “Avatar” filmini tahtından etmişti. “Avengers: Endgame” toplamda 2 milyar 791 milyon dolar kazanç elde etti. “Spider-Man: Far From Home” filminin 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmak üzere olduğu açıklandı. “Spiderman”in ilk filmi “Homecoming” ise 880 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.
Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.