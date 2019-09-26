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26.09.2019 - 14:52 | | DHA

Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti!

İngiltere’de köpeklerin havlaması üzerine evin giriş yapısına yönelen adam, hırsızlarla karşılaştı. Ev sahibi hırsıza adeta meydana dayağı çekerken, o anları ise evin güvenlik kamerası görüntüledi.

Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti!

Olay, İngiltere’nin Bamford kentinde meydana geldi. Yerel medya, Asif Ali adlı adamın evin mutfağında olduğu sırada köpeklerin havlaması sonrası kapıya yöneldiğini ve burada maskeli hırsızlarla karşılaştığını yazdı. Yumruklarıyla bir hırsızın üstüne atlayan Ali, ikinci hırsızın yardıma gelmesiyle iki kişiyle dövüşmeye başladı. Hemen sonra üçüncü hırsızın da eve girmeye çalışmasıyla 3 hırsızla birden mücadele eden adam, hırsızları evden çıkarttı ancak hırsızların tekrar eve girmesiyle mutfağa doğru koşup, kendini savunmak için bıçak aldı. Tüm hırsızları evinden çıkartmayı başaran Asif Ali, evinin ve olay sırasında üst katta uyuyan eşinin güvenliğini sağladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olaydan sonra Asif Ali yaptığı açıklamada tamamen kendini ve eşini koruma hissiyle hareket ettiğini, ne yaptığını bilmediğini ve düşünmediğini söyledi. Güvenlik kaydını yayınlayan Ali hırsızları yakalatmak için 5 bin sterlin ödül koydu.

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