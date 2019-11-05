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05.11.2019 - 14:52 | | DHA

Evler toprağa gömüldü... Facia kamerada!

Guatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı. Amatör kameralarca kaydedilen toprak kaymasında, evler uçuruma düşerken, izleyen ailelerin çığlıkları duyuldu.

Evler toprağa gömüldü... Facia kamerada!

Toprak kayması, ülkeyle aynı isme sahip başkent Guatemal'nın güneyindeki Villa Nueva bölgesindeki bir uçurumun kenarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, toprak kütlelerinin uçuruma doğru kaydığı ve çok sayıda evi de beraberinde sürüklediği görüldü. 40 kişinin evsiz kalmasına neden olan toprak kaymasını izleyen ailelerin ise çığlık attıkları duyuldu.

 

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