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04.09.2019 - 11:14| DHA

Facebook yüz tanıma özelliğini kaldırıyor

Facebook kullanıcıların yüzlerini etiketlemek için geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini bundan sonra ayarlar kısmında, varsayılan olarak kullanılmayacağını açıkladı.

Facebook yüz tanıma özelliğini kaldırıyor

Soysal paylaşım sitesi, fotoğraflardaki yüz tanıma teknolojisini kullanıcının tercihine bırakmaksızın varsayılan olarak açık bırakıyordu. Bundan sonra Facebook, arkadaşınız sizin fotoğrafınızı yüklediğinde, o fotoğrafta etiketlenmiş olmasanız bile size bildirim gönderecek. Kullanıcı dilerse kendini etiketleyebilecek veya etiketi kaldırmak istiyorsanız fotoğrafı rapor edebilecek.

Verge internet sitesinin haberine göre, Facebook 2017 Aralık ayından beri kullandığı yüz tanıma teknolojisini ayarlar kısmında, varsayılan olarak kullanılmasını birkaç hafta içinde kaldıracağını açıkladı.

Buna göre, hesabınızda, yüz tanıma ayarlarına sahip değilseniz Facebook bunu haber akışında size bildirim olarak gönderecek ve size bu seçeneği açabileceğinizi bildirecek. Facebook, yeni kullanıcıların da yüz tanıma ayarlarının varsayılan olarak kapalı kalacağını bildirdi.

Geçtiğimiz ay ABDnin San Fransisco eyaletinde görülen Facebook'a karşı açılan davada, Facebook'un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar vermişti.

Federal mahkemede Facebook aleyhine görülen davada, kullanıcıların kendi rızası olmadan yüz tanıma teknolojisi geliştirilmesinin bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği sonucuna varılmıştı.

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