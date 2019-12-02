02.12.2019 - 15:47 | | İHA
Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı
Fas'ın kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.
Fas Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine otobüsün bir araca çarptıktan sonra devrildiği ve şarampole yuvarlandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.