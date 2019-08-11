Fatih Öztürk yaşamını yitirdi

izmir’’de, bir otelin spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan emekli 1’inci sınıf emniyet müdürü Fatih Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk’ün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çok sayıda başarılara imza attığı öğrenildi.