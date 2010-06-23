Felaketin en net fotoğrafı uzaydan

En büyük çevre felaketlerinden biri olarak tarihe geçen, Meksika Körfezi'ndeki BP'ye ait Deepwater Horizon adlı petrol platformundaki kazanın ardından devam eden sızıntı, NASA’nın uydu görüntüleriyle daha da çarpıcı şekilde belgelendi.



Platformdan Meksika Körfezi’ne yayılan petrolü gösteren görüntülerde, okyanusa karışan petrol, gümüş grisi şeritler halinde fark ediliyor.



Okyanusa karışan petrolün en iyi ihtimalle yüzde 20’sinin temizlenebileceğini söyleyen uzmanlar, Deepwater Horizon’ın çevreye verdiği zararın etkilerinin çok uzun süreceğini düşünüyor.

Kazanın başından beri sızan petrol miktarı: Yaklaşık 549 milyon litre

BP’nin kazanın hemen ardından açıkladığı, okyanusa sızan günlük petrol miktarı: 5 bin varil (795 bin litre)

BP’nin günlük petrol miktarıyla ilgili son açıklaması: 15 bin varil (2 milyon 385 bin litre)

Araştırmacıların tahminine göre okyanusa sızan günlük petrol miktarı: 60 bin varil (Yaklaşık 9 milyon 540 bin litre)

Balık&Vahşi Yaşam Departmanı’na göre kazadan beri ölen kuş sayısı: 783

Petrole bulandıktan sonra uzun süre yaşamaya devam eden kuşların oranı: Yüzde 1

Ölen deniz kaplumbağası sayısı: 353

Ölen yunus ve diğer deniz memelilerinin sayısı: 41

BP’nin verdiği bilgiye göre petrol temizleme çalışmalarına katıldıktan sonra hastalanan işçi sayısı: 86

Devlet kayıtlarına göre hastalanan işçi sayısı:109

Bugüne kadarki temizlik çabalarının tahmini maliyeti: 1 milyar dolar (1.562 milyar TL)

BP’nin faciadan etkilenen kişi ve kurumlar için açılacak bağımsız fona ödemeyi taahhüt ettiği rakam: 20 milyar dolar (31.25 milyar TL)

BP’nin ceza alması gerektiğini düşünen ABD’lilerin oranı: Yüzde 65

Petrol çıkarmanın temiz enerji geliştirilmesinden daha önemli olduğunu düşünen ABD’lilerin oranı: Yüzde 74

BP hisselerinin kazadan beri borsada kaybettiği değerin oranı: Yüzde 48 (ntvmsnbc)