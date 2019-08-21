Felakette eğlendiler

Uttar Pradeş Eyaleti’nin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde biriken sularda yüzen çocuklar, yaşanan felakete rağmen mutlu olmanın yolunu buldu. Muson yağmurları nedeniyle 350’yi aşkın kişi yaşamını yitirmiş, 10 bin kişi de evlerinden olmuştu.