MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaFelakette eğlendiler
21.08.2019 - 08:52| DIŞ HABERLER

Felakette eğlendiler

Hindistan’ı etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok eyaleti su basarken, göle dönüşen mahalleleri çocuklar eğlenceye çevirdi.

Felakette eğlendiler

Uttar Pradeş Eyaleti’nin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde biriken sularda yüzen çocuklar, yaşanan felakete rağmen mutlu olmanın yolunu buldu. Muson yağmurları nedeniyle 350’yi aşkın kişi yaşamını yitirmiş, 10 bin kişi de evlerinden olmuştu. 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minibüs evin duvarına çarptı!

Minibüs evin duvarına çarptı!

Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

10 bin laleli enstalasyon

10 bin laleli enstalasyon

Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

Sıradaki Haber