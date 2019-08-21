21.08.2019 - 08:52| DIŞ HABERLER
Felakette eğlendiler
Hindistan’ı etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok eyaleti su basarken, göle dönüşen mahalleleri çocuklar eğlenceye çevirdi.
Uttar Pradeş Eyaleti’nin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde biriken sularda yüzen çocuklar, yaşanan felakete rağmen mutlu olmanın yolunu buldu. Muson yağmurları nedeniyle 350’yi aşkın kişi yaşamını yitirmiş, 10 bin kişi de evlerinden olmuştu.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.