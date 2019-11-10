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10.11.2019 - 17:48 | | AA

Fil iki kişiye saldırdı! Ezip geçti...

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde fil saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Fil iki kişiye saldırdı! Ezip geçti...

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Polaçi bölgesinde bir filin iki kişiye saldırdığını belirtti.

Çiftçilik yaptığı belirtilen Rajendran ismindeki adamın fil tarafından ezilerek yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, bir kadının da yaraladığını açıkladı.

Yetkililer, filin ormana geri döndürülmesi için "Kumki" adı verilen eğitimli fillerin kullanılacağı bilgisini paylaştı.

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