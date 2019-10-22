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22.10.2019 - 12:47 | | AA

Filipinler lideri Duterte Japonya gezisini yarıda kesti

Japon İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkma törenine katılan Duterte'nin, omurga ağrısı nedeniyle ziyaretini kısa tuttu.

Filipinler lideri Duterte Japonya gezisini yarıda kesti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Japonya gezisini omurga ağrısı nedeniyle yarıda kestiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Japon 126. İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkma törenine katılan Duterte'nin, geçen hafta motosikletten düşmesi nedeniyle çektiği omurga ağrısına dayanamayarak Japonya'dan planlanandan daha erken ayrılacağını açıkladı.

Panelo, Duterte'nin ziyaretini yarıda keserek perşembe yerine bugün ülkeden ayrılacağını söyledi. Sözcü Panelo, Duterte'nin sağlık durumunun kaygı verici durumda olmadığını ve yarın doktor muayenesine gideceğini belirtti.

Duterte'nin törende baston kullandığı görüldü.

Japonya'nın yeni imparatoru için düzenlenecek yemekli törene ise Duterte'nin yerine Davao Belediye Başkanı ve aynı zamanda kızı olan Sara Duterte katılacak.

74 yaşındaki Duterte, perşembe günü devlet başkanlığı sarayında kullandığı motosikletten düşmüştü.

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