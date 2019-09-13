Filipinler'de depremler halkı sokağa döktü

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi Filipinler'de iki ayrı deprem oldu.

Carlagan yakınlarındaki 5.2 büyüklüğündeki depremden 50 dakika sonra bu kez aynı noktada 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremler başkent Manila'da da hissedildi, yüzlerce kişi binalardan dışarı koştu. Yerel medya, tren seferlerinde de aksamalar olduğunu bildiriyor.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.