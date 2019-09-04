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04.09.2019 - 11:26| AA

Filipinler'de kadın yolcunun el bagajından bebek çıktı

Filipinler'de el bagajında bir bebekle ülkeden çıkmaya çalıştığı ileri sürülen Amerikalı kadın gözaltına alındı.

Filipinler'de kadın yolcunun el bagajından bebek çıktı

CNN'in haberine göre, Filipinler Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Melvin Mabulac, Manila'daki Ninoy Aquino Havalimanı'nda sabah erken saatlerde, 43 yaşındaki kadının çantasında bir bebekle yakalandığı haberini aldıklarını belirtti.

Mabulac, havaalanı görevlilerinin, yalnız seyahat ediyor gibi görülen ve yalnızca şahsi pasaportunu gösteren kadının el bagajını incelerken içinde bir bebek bulduğunu kaydetti. Sözcü, "Bebeğin herhangi bir seyahat belgesi yoktu." dedi.

Amerikalı kadının, Ulusal Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alındığı, konunun büronun insan kaçakçılığıyla mücadele birimi tarafından takip edileceği bildirildi.

CNN Philippines'in haberinde de kadının çantasında sakladığı bebeğin yalnızca 6 günlük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, kadının kendisini bebeğin teyzesi olarak tanıttığı ancak akraba olduklarına ilişkin kanıt sunamadığı ifade edildi.

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