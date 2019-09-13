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13.09.2019 - 00:48 | | AA

Flaş iddia! ABD asker sevkiyatı için hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Suriye'nin kuzeydoğusuna 150 asker daha sevk etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Flaş iddia! ABD asker sevkiyatı için hazırlanıyor

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekildi

Gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri belirtilmezken Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu konuya ilişkin AA'nın sorularına henüz yanıt vermedi.

ABD askerleri daha önce YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeyinde devriye gerçekleştirirken görüntülenmişti.

Ayrıca SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK ise geçen haftalarda ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan devriye faaliyetlerine asker görevlendirmesinin ardından yeterince askeri destek alamadıklarını ve ABD'nin bölgeye asker sevk takviyesi yapması talebinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında Suriye'den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kalmıştı.

 

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