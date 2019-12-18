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18.12.2019 - 19:02 | | AA

Fransa'da asgari ücrette son durum! 2020 asgari ücret belli oldu

Fransa'da asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, ülkede ocak ayından itibaren asgari ücretin yüzde 1,2 artırılacağını belirtti.

Fransa'da asgari ücrette son durum! 2020 asgari ücret belli oldu

Ndiaye, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında ocak ayında asgari ücretin net bin 204 avro yerine bin 219 avro olacağını söyledi.

Böylece 2,3 milyon kişinin asgari ücretine 15 avro zam yapıldığını ifade eden Ndiaye, enflasyonun yüzde 0,7 oranında artması nedeniyle asgari ücretin yüzde 1,2 oranında artırıldığını ifade etti.

Ülkede bir yıldan fazladır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin talepleri arasında asgari ücretin artırılması da bulunuyordu.

 

 

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