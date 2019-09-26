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26.09.2019 - 11:06 | | İHA

Fransa'da dev fabrika alev alev

Rouen kentindeki bir kimya fabrikasında gece başlayan yangın, halen söndürülebilmiş değil. Çevredeki okullar yangın nedeniyle tatil edildi.

Fransa'da dev fabrika alev alev

Fransa’nın kuzeybatısındaki Rouen şehrinde yerel saatle 02.40 sıralarında Lubrizol şirketine ait bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Fransada dev fabrika alev alev


Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.

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