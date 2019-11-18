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18.11.2019 - 14:30 | | AA

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

Haute-Garonne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.

4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bu kez Rusya! 'Bayrak rezaleti...'Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.
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