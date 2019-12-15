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15.12.2019 - 10:32 | | İHA

Fransa’da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa’da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

Fransa'da 10 gündür devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu. Fransızlar Noel gecesi greve ara verilmesini isterken beklenen destek Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Başkanı Laurent Berger’den geldi. Berger, grev katılımcılarına Noel günü ara verilmesi için çağrıda bulundu. Noel için greve ara verilmesi gerekildiğini dilen getiren Berger "Faturayı vatandaşlara kesmeyelim" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Noel için greve ara verilmesini talep etmiş, Genel İşçi Sendikası (CGT) ara verilmeyeceğini duyurmuş, Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise bu durumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

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