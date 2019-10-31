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31.10.2019 - 00:10 | | AA

Fransa'dan skandal YPG/PKK yanlısı karar

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Fransa'dan skandal YPG/PKK yanlısı karar

 

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

Bağdadi operasyonuna ait ilk görüntülerABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.
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