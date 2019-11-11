Fransa'nın Türkiye'den iade edilecek teröristler hakkında bilgisi yokmuş

Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklamada bulundu.

Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığını belirten Parly, "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok. Teröristlerin vahşi şekilde geri dönmelerini istemediğimiz için bu anlaşmayı yaptık." dedi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.