Fransa’ya tepki Türkiye’ye övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, birçok farklı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Trump’ın en dikkat çekici açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözleriyle ilgili oldu. Trump, Macron’un açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Türkiye de ‘Onun beyin ölümü gerçekleşti’ şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu, aynı zamanda ABD’ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro’nun ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ açıklaması oldukça saygısızca” ifadelerini kullandı. Trump, Macron’un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından “çok nahoş” olduğunu kaydetti.

Fransa’nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, Sarı Yelekliler’in protestolara devam ettiğini ifade eden Trump, “Bunlar varken kalkıp NATO’yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca” dedi. Trump, “NATO’ya Fransa’dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok” diyerek, bu durumdaki Fransa’nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi. “Fransa’nın parçalanmakta olduğunu gördüğünü” belirten Trump, “Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım” değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye yardımcıydı’

Ülkesinin Ankara ile ilişkilerine de değinen Trump, ABD’nin Türkiye’yle iyi bir ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden Trump, “Türkiye (NATO’da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak” diye konuştu. Trump, DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin üç hafta önce öldürüldüğünü hatırlatarak, “Türkiye çok yardımcıydı. Türkiye ve Türk askerinin tamamen kontrolü altındaki alanlardan uçtuk, kesinlikle çok destekleyicilerdi. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi biliyorlardı. Türkiye daha iyi ve daha destekleyici olamazdı ve bence bu önemli” ifadelerini kullandı. Trump, “Suriye harekatı sonrası Türkiye hala NATO üyesi olmalı?” şeklindeki bir soruya ise “Bu müttefikler arasında tartışılmalı” yanıtını verdi.

Trump, Türkiye’nin S-400 almasına ilişkin bir soru üzerine ise Ankara’nın Barack Obama yönetimi döneminde Patriot almak istediğini ancak Obama yönetiminin defalarca iletilen talebe olumlu yanıt vermediğini hatırlattı. Bunun üzerine Türkiye’nin Rus sistemine yöneldiğini belirten Trump, Ankara’yla bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret eden Trump, “Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak. Bunu yapmak istemiyorlar. Dünyadaki en iyi savaş uçaklarını almak istiyorlar. Çok sayıda almak istiyorlar ve halihazırda milyarlarca dolar koydular” ifadesini kullandı.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyonunu durdurduğunu belirterek, “Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız” dedi. Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, bunun için sınıra bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Stoltenberg, “Türkiye DAEŞ’le mücadelemizde aşırı derecede önemli bir ülkeydi. DAEŞ’in yenilmesi Türkiye’deki üsler kullanılmadan mümkün olamazdı” dedi. Stoltenberg, NATO’nun gündeminde olan YPG konusu ve Baltık Planı’na Türkiye’nin destek vermemesiyle ilgiliyse “Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi’nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem” dedi. Stoltenberg, “Suriye’deki YPG’nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor” dedi. Türkiye, YPG’nin ittifaka üye ülkeler tarafından “terör örgütü” olarak nitelendirilmemesi halinde bu planı veto edeceğini söylüyor.

Macron, sözlerinin arkasında

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında merakla beklenen ikili görüşme de dün gerçekleşti. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki lider, sık sık atıştı. Trump, Macron ile genel olarak iyi anlaştığını ve aralarındaki fikir ayrılıklarını çözmeyi umduğunu belirtti. Bununla birlikte ABD’nin çok sayıda DAEŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, “Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan... Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar” ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra Macron’a dönüp, “Bazı sevimli DAEŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz” dedi. Macron ise, cevaben, “Suriye ve Irak’ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğuna” vurgu yaptı, “Önceliğimiz yabancı savaşçılar değil DAEŞ ile mücadele” ifadesini kullandı.

NATO hakkındaki sözlerinin birçok kişiyi şaşırttığını ancak açıklamasının arkasında olduğunu belirten Macron, İttifak’ta terörizm konusunda tanım farkı olduğunu ifade etti, Türkiye’nin DAEŞ militanlarına yönelik “belirsiz” tutumunun ülkelerine zarar verdiğini öne sürdü. Macron Türkiye’nin hem NATO üyesi olup hem de Rus S-400 savunma sistemi almasını eleştirirken, Türkiye’nin, YPG ile ilgili terör konusundaki tanımını paylaşmadıklarını söyledi.