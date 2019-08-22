Fransız besteciyi ayı öldürdü

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier’nin cesedi bulundu. Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos’ta sabaha karşı meydana geldi. Gauthier, 2 yıldır Brittany Senfoni Orkestrası’nda çalışıyordu. Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika’daki Kerguelen Adaları’nda 5 ay geçiren Gauthier’nin bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu’nda yayımlanmıştı.