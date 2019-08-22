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HaberlerDünyaFransız besteciyi ayı öldürdü
22.08.2019 - 08:35

Fransız besteciyi ayı öldürdü

Müziğinde doğadaki sesleri kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada’nın Kuzeybatı Bölgesi’nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Fransız besteciyi ayı öldürdü

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier’nin cesedi bulundu. Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos’ta sabaha karşı meydana geldi. Gauthier, 2 yıldır Brittany Senfoni Orkestrası’nda çalışıyordu. Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika’daki Kerguelen Adaları’nda 5 ay geçiren Gauthier’nin bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu’nda yayımlanmıştı.

Erzurum'da silahlı kavgaErzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.
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