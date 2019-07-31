MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaFukuşima'da dört reaktör daha devreden çıkarılacak
31.07.2019 - 16:41| AA

Fukuşima'da dört reaktör daha devreden çıkarılacak

Sekiz yıl önce patlama yaşanan Japonya'daki nükleer santrali işleten şirket, tesisteki reaktörlerin söküleceğini duyurdu.

Fukuşima'da dört reaktör daha devreden çıkarılacak

Japonya'nın kuzeydoğusunda, Fukuşima II (Dai-ni) Nükleer Santrali'ndeki dört reaktörün parçalanarak devreden çıkarılacağı bildirildi.

Fukuşima II Nükleer Santrali'ni işleten Tokyo Elektrik Gücü Şirketlerinden (TEPCO) yapılan açıklamada, tesisteki dört reaktörün sökülerek devreden çıkarılma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, ağustosta yapılacak yönetim kurulu toplantısında resmi olarak kabul edileceği aktarıldı.

TEPCO Başkanı Kobayakawa Tomoaki, Fukuşima Valisi Uchibori Masao'ya Fukuşima II'deki reaktörülerin güvenli şekilde devreden çıkarılmasının 40 yıl süreceğini ifade etti.

Fukuşima I Nükleer Santrali'nde 2011'de tasfiye işlemleri başlamıştı

Fukuşima II'nin 10 kilometre yakınındaki Fukuşima I (Daiçi) Nükleer Santrali'nde 2011'deki deprem ve tsunamide, altı reaktörden üçünde sızıntı meydana gelmiş, bir reaktör de yapısal hasar görmüştü.

Fukuşima I'deki tüm reaktörlerin devreden çıkarılması kararı alınmış, tesiste tasfiye işlemleri başlamıştı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, TEPCO tarafından işletilen Fukuşima I Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin adı nedir? 31 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis

FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

FETÖ'den yargılanan Abdullah Oğuz'a hapis

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Taksi ile otomobiller çarpıştı! Yaralılar var

Sıradaki Haber