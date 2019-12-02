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02.12.2019 - 13:03 | | AA

Fukuşima'da eriyerek sızan yakıtların temizliği 2021'de başlıyor

Tokyo yönetimi, ilk etapta iki numaralı reaktördeki nükleer yakıt atığının çıkarılacağını açıkladı. Operasyon 2031'de tamamlanacak.

Fukuşima'da eriyerek sızan yakıtların temizliği 2021'de başlıyor

Japonya'da hükümet, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından 3 reaktörü hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde eriyen radyoaktif maddelerin temizlenmesine 2021'de başlanacağını açıkladı.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Ekonomi ve Endüstri Bakanı Kajiyama Hiroşi, Tokyo yönetiminin santralde eriyen nükleer yakıt atığının temizliğine 2 numaralı reaktörden 2021'de başlanacağını belirtti.

Kajiyama'nın açıkladığı orta ve uzun vadeli plana göre, reaktörlerin havuzunda kalan 4 bin 741 yakıt çubuğunun temizlenmesi 2031'de tamamlanacak.

Bakan Kajiyama, Daiichi Santrali etrafında insanların yeniden yerleşmeye ve inşa faaliyetlerine başlandığını, buna yönelik önlemler alınacağını kaydetti.

Beşinci kez gözden geçirildikten sonra açıklanan plana göre, nükleer santral binası 30 ila 40 yılda tamamen kaldırılacak.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin 3 reaktöründe radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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