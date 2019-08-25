G7 anlaşmazlıkların gölgesinde başladı

Dünya’nın en büyük ekonomilerinden yedisini her yıl bir araya getiren G7 zirvesi, Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında başladı. 45’inci zirveye ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada liderleri katılırken, birçok ülkeden devlet başkanı ve üst düzey yetkili de davetli olarak katılım gösteriyor. Zirve, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülke liderleriyle ekonomik anlaşmalar çerçevesinde yaşadığı fikir ayrılıklarının dışında, İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit gerginliğinin gölgesinde başladı. Zirvede ekonomik eşitsizlik, ticaret savaşları, küresel ısınma, uluslararası güvenlik, İran’ın nükleer enerji programı ve Amazon Ormanları’ndaki yangınlar gibi konular masaya yatırılıyor. Özellikle son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sert açıklamaları sonrası siyasi gündemin de ilk sırasına yerleşen Amazon yangınları konusunda liderlerin nasıl bir karar alacağı merak konusu. Zirveye ev sahipliği yapan Macron bu yangınlarla mücadelede “somut girişimler” ortaya konulabileceğini söyledi.

Bununla birlikte ABD’nin Çin ile yaşadığı ticaret savaşı ve bunun dünya ekonomisine etkisinin de gündemin üst sıralarında olması bekleniyor.

‘Amazon ortak değer’

Macron, G7 Zirvesi öncesinde canlı yayında Fransızlara hitap ederek zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Zirvenin önemli olduğunu ve G7 ülkelerinin beraber hareket edebilmeleri gerektiğini belirten Macron, Fransızların dünyada güvenliği ve istikrarı sağlama konusunda kendilerinden beklentilerin olduğunun farkında olduğunu söyledi. Macron, zirvede Lübnan, İran, Suriye ve Ukrayna’daki sorunları ele alacaklarını ve bu konularda etkili anlaşmaların yapılmasını istediğini ifade etti. Macron, zirvenin önemli gündem maddeleri arasında dünya ekonomisinin de yer aldığına işaret ederek, “Ticari gerilimlerin herkes için kötü olduğu konusunda ortaklarımızı ikna etmeyi hedefliyorum” ifadesini kullandı. Amazon’un tüm insanlığın ortak değeri olduğuna işaret eden Macron, bölgedeki yangınların herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Macron, orman yangınları konusunda, Brezilya’ya yardım edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile özel bir öğle yemeği yedi. Trump, Macron ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu söylerken, “Şimdiye kadar her şey yolunda. Bu hafta sonu çok iş başaracağız” şeklinde konuştu.