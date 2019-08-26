G7 Zirvesi’nde Zarif sürprizi

Fransa’nın Biarritz kentinde yapılan ve Fransa, Almanya, ABD, İtalya, Kanada, İngiltere ve Japonya’dan oluşan ve dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan G7 toplantıları dün de devam etti. Zirvenin ikinci gününde ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı. Suriye, İran, Brexit, Libya ve Amazon’daki orman yangınları da zirvede masaya yatırıldı.

Zarif de geldi!

Fransız basınında yer alan haberlerde, G7 ülkeleri İran’a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletmesi için Macron’a görev verdiği öne sürüldü. Ancak Macron bu iddiaları yalanladı. Macron bununla birlikte İran hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ve hiçbir liderin “İran’ın nükleer bomba sahibi olmasını istemediğini” belirtti. Macron, “G7 bölgenin barış ve istikrarına derinden bağlı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin de İran konusunda insiyatif alacağını söyledi. Macron, G7 ülkelerinin ABD’nin yaptırım uyguladığı İran ile nükleer programı konusunda yeniden müzakerelere açık olduğunu söyledi.

Bu açıklamaların ardından Biarritz kentine İran hükümetinin uçağının indiğine dair haberler geldi. Trump, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Biarritz’e geldiği yönündeki soruya “Yorum yok” diye yanıt verirken, İran, bakan Zarif’in Biarritz’te olduğunu doğruladı. Zarif’in ziyareti beklenmiyordu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif’in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı.

Zarif, burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edildi. Görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililerin de katıldığı belirtilirken, Zarif, sosyal medyadan “Yol zor ama denemeye değer” yorumu paylaştı.

ABD Başkanı Trump ise Fransa’nın G7 ülkeleri adına İran’a bildiri ileteceği iddiaları üzerine, “Böyle bir konuyu tartışmadım. Ama insanların konuşmasını engelleyemem” dedi.

‘Tavsiye ihtiyacı yok’

Öte yandan liderler zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirirken, bunlardan en öne çıkanı ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson arasındakiydi. İkili, dün kahvaltıda biraraya geldi. Johnson’ın AB’den ayrılma konusundaki duruşuna destek veren Trump, gazetecilerin “Brexit için bir tavsiyeniz var mı?” sorusuna “Onun tavsiyeye ihtiyacı yok, bu iş için doğru kişi” yanıtını verdi. ABD Başkanı, Brexit sonrası dönemde ülkesinin İngiltere ile “çok büyük bir ticaret anlaşması” yapacağını da belirtti.

G7 karşıtı grupların Biarritz çevresinde düzenlediği gösteriler dün de devam etti. G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Johnson anlaşma için iyimser

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’nden bir anlaşmayla ayrılma ihtimalinin güçlendiğini söyledi. İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Johnson, Brexit süreciyle ilgili olarak “Bence şu anda bir anlaşmaya varmak için makul bir şans bulunuyor” dedi. “Brexit’in anlaşmalı mı anlaşmasız mı olacağı bütünüyle AB’deki, bazıları burada da olan dostlarımıza bağlı” ifadesini kullanan Johnson, “Son birkaç günde İngiltere’nin neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı konusunda mesajlarını ulaştırmakta epey başarılı olduklarını” vurguladı. Mevcut Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan geçmeyeceğini anlatan Johnson, anlaşmayı “antidemokratik” şeklinde nitelendirdi. Bununla birlikte anlaşmalı Brexit için İngiltere’nin anlaşmasız bir Brexit’e hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunan Johnson, anlaşmasız Brexit halinde de ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek zorunda olmayacağını öne sürdü. Ancak Fransız yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda “Borcun silindiği sihirli bir dünya olmadığını” söylemişti. Johnson, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’la da dün görüştü. Johnson, Tusk’a “İngiltere şartlar ne olursa olsun 31 Ekim’de AB’den ayrılacak” dediğini aktardı.