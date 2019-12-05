Galeriden test için almıştı... Zincirleme kazaya sebep oldu!

Kaza, Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Kadın sürücü, otomobil galerisinden test için aldığı araçla hız yaptı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, diğer araçlara çarptı. Kazada, 11 araç hurdaya dönerken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki yönü de trafiğe kapandı.