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04.12.2019 - 20:25 | | AA

Gana'da geçen yıl 910 kişi AIDS'ten öldü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Western bölgesinde geçen sene 910 kişi AIDS'ten hayatını kaybetti.

Gana'da geçen yıl 910 kişi AIDS'ten öldü

 

Western Bölgesel Bakan Yardımcısı Gifty Eugenia Kusi, yaptığı açıklamada, ülkede en fazla AIDS vakasının 21 bin 467 ile Western bölgesinde görüldüğünü ve bu kişilerin sadece bin 278'inin tedavi altında olduğunu kaydetti.

Bölgede 2018'de 910 kişinin AIDS'ten yaşamını yitirdiğini, sağlık kurumlarında ve topluluklarda AIDS test noktaları kurulacağını vurgulayan Kusi, halka seslenerek, "AIDS testi yapıp virüsü taşıdığınızı fark edince, hemen tedavi görmeye başlayın. Böylece daha uzun yaşayabilirsiniz." dedi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusu olan Gana'da geçen yılın verilerine göre halkın yüzde 2,6'sı AIDS virüsü taşıyor.

Gana AIDS Komisyonu (GAC) verilerine göre, ülkede virüsü taşıyan 170 bin genç tedavi görmüyor.

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